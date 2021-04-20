否認出任港台電視部高層 馬浚偉：我冇可能係一個公務員 (20:00)

【今日直擊】早前有傳馬浚偉將出任香港電台電視部高層，今天他現身港台出席全新節目《同理‧繼續傾》記者會，澄清只為港台節目擔任主持。馬仔獲港台盛大歡迎，由港台中文台台長何重恩和他舉行簽約儀式，助理廣播處長（電台及節目策劃）周國豐亦送上真咪作開咪禮物，車淑梅則以神秘嘉賓身分送上「心耕天下」4個大字給他，祝節目有好成績。

對於被爆曾說想坐周國豐個位，馬仔解釋飯局前並不知周國豐是助理廣播處長，他只是說笑，怕又被人說去港台開咪有目的鵲巢鳩占，更否認會出任港台電視部高層，他說：「高咩層呢？我本身冇可能係一個公務員，做香港電台工作除非要簽一份公務員合約，才可以出任全職的職位，我冇可能放棄自己所有生意和業務，坦白講係傾過除咗為節目開咪，兼任電視台其他工作，將來只要內容適合同模式可以，亦唔排除有其他合作空間，但既然我唔係全職公務員，就冇可能係港台電視部台長啦！其實職位有乜所謂，唔通我返TVB任校長，喺校長協會上真係有我個名咩？呢啲只是虛名，從來都冇意思，我已是自己兩間學校的校監、4間公司的CEO、但又是打雜。」

馬仔透露下周會到電視城為無綫藝員訓練班面試，據他所知有1800人報名参加，經兩輪面試後，到5月底只會開一班，共30人，為期6個半月的課堂及實習，他有一半時間都會在場，承諾將所有在無綫學習到的東西，一一教授給學生。

（即時娛樂）