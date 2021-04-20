知己知彼？｜陸浩明避談收看ViuTV節目：我返屋企睇美股 (20:12)

【今日直擊】馮盈盈、陸浩明（6號）今日到旺角出席活動，對於被組合ERROR成員193（郭嘉駿）指「40幾歲人仲後生仔傾吓偈」，下周踏入42歲的6號不感尷尬：「我欣賞後生仔的創意，喜歡幫助年輕人，我的角色似領隊，盡主持責任帶領年輕人說話，正如網友話齋，莫非兒童節目就要搵小朋友主持咩？冇乜所謂啦！最緊要好玩，我開心自己節目有人睇！」

追問他有沒有看ERROR的節目？6號聲稱什麼台都睇，但又指最近工作比較忙，他說：「只要好節目都會睇，日本、韓國、俄羅斯節目也看。（ERROR的節目不好看？）大家畀心機做節目，互相支持啦！（不看ViuTV怎樣知己知彼？）我回家要睇美股呀！」自認姜濤粉絲的馮盈盈也表示，最近好忙，沒時間看電視。問到是否怕惹嬲姜濤粉絲不敢多講？她說：「不會，自己偶像有人支持，做粉絲應該開心。」

高層曾志偉指ViuTV節目偏門，收視只能跟J2比較，馮盈盈玩自抽指《#後生仔》、《開心大綜藝》話題同樣偏門。對於《開心大綜藝》惹負評，6號表示每次錄影後，也跟曾志偉檢討，大讚C君模仿《尋人記》好笑：「自抽文化是新嘗試，節目都有進步空間。」

對於「伯樂」余詠珊將離職，6號淡言：「任何同事離職也感謝他們的付出，祝福她新發展，可能…稍後會問候她！」

（即時娛樂）