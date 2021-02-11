情侶檔拍劇｜Stanley@MIRROR提議女友演失散家姐 Alina反白眼還擊 (22:50)

【今日直擊】MIRROR 3位成員邱士縉（Stanley）、楊樂文（Lokman）、陳瑞輝（Frankie），以及Stanley女友李炘頤（Alina）合作拍攝ViuTV新劇《IT狗》，今日齊齊出席開鏡儀式。Stanley稱今次跟Alina是「半情侶檔」合作，因兩人同劇不同場，「希望下次有機會同場，只要不演情侶就得，要做其他嘢先好玩，例如她演我失散多年的家姐」。Alina聞言即反白眼還擊：「姑姐吖笨！演情侶又要鬧交好麻煩，我都攰喇！」Stanley笑稱怕演情侶拍鬧交戲，cut機他們也不停。MIRROR下月開騷，Alina投訴男友把她的免費「阿嫂飛」轉贈他人，Stanley即表示雖然拿到的門票有限，但女友一定有份。

Lokman劇中造型斯文，「空姐髻」加貼身細碼衫，他說：「我首次在公司劇中有角色，最開心能跟隊友演喜劇，現在邊開劇邊排練演唱會，劇組下月初會放我走，到時可以專心。」Frankie亦是首度有角色名，他演內向兼充斥負能量的角色，跟本身性格有點相似，又表示會好好珍惜機會回饋粉絲支持。

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（即時娛樂）