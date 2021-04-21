人生如一場短跑｜廖啟智輸在起跑線 贏在終點時 (00:12)

廖啟智（智叔）的安息禮今日在尖沙嘴聖安德烈堂舉行，現場派發以「人生短跑」為題、印有智叔跑步背影照片的小冊子，並節錄了智叔2008年演出舞台劇《相約星期二》的對白：「如果你嘅人生，將其他人擺喺首位，不斷製造美好回憶、奉獻自己，咁就算你死咗，你都唔係真係離開，你仍然活喺每一個你曾經感動過嘅人心裏面……」

小冊子簡介智叔生平，文中提到他在徙置區長大，因家中有一部優惠得來的電視機而成為街坊的小型電影院，他每天收看粵語長片，孕育了對戲劇的興趣，而跟他同齡的馮寶寶的精湛演技，更燃點了智叔想演戲的一團火，故中學畢業後，朝着這個人生目標進發。可是，他加入了清水灣電影製片廠的錄音室工作後，曾多番毛遂自薦演出和試鏡都無功而還，後來投考TVB第六期藝員訓練班又不被取錄，但他屢敗屢試，終於考入第八期訓練班，開展他的演藝事業。由於經歷多番挫折，令智叔有一顆同理心去幫助熱愛戲劇的年輕人，他不計較片酬，也不計算團隊的經驗和劇本的勝算，只是單純地想陪伴年輕人為夢想起跑。

智叔亦經歷過不公平待遇和歧視，令他建立了要尊重差異和待人平等的信念。1984年，他參與中港首次合拍電視劇《廣東鐵橋三》，TVB監製要求內地演員刮光頭去做清裝造型，但香港演員則可豁免剃頭，智叔十分抗拒這種不平等的特權，於是逕自把自己的頭髮刮光。每次返內地拍攝，他都會爭取入住內地工作人員住的賓館，跟他們一起吃飯盒，用行動去表達尊重生而平等的每一人。他從來不稱群眾演員為茄哩啡，他認為每一個參與演出的都該被尊稱為演員。

出身草根階層的智叔，理解並關懷基層的困苦，他最愛的電影是《籠民》，因為電影提出了社會問題；諷刺的是，三十年過去了，香港社會愈見富裕；基層住屋問題卻變得更差。他說：『劏房是香港人的恥辱！」過去兩年，香港經歷了經濟困局，作為業主，他減租、免租，與大家共渡時艱。他說錢不要賺得太盡，因為樓價愈高就會愈多人難以安居，他感覺捱更抵夜拍戲賺的錢比賣樓獲利來得更心安理得。位卑未敢忘憂國，他雖是一介小演員，仍願盡杯水車薪之綿力去造福社會。

智叔生前拍了電影92部，電視劇110部，舞台劇21齣，在綜藝節目中演趣劇、唱歌、跳舞、默戲、雜技、主持，教學超過十年……全部濃縮在他四十年的演藝生涯中。文中形容智叔的人生恍如一場短跑，一直全力以赴，拼盡所能，直到最後的日子，仍是盡心竭力去完成做病人的每一個任務。最後寫道「啟智這場人生短跑，輸在起跑線，贏在終點時」。

（即時娛樂）