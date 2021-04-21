真‧三國無双｜冰天雪地下邂逅古天樂 娜扎凍到失去知覺 (15:33)

電影《真‧三國無双》將於本月29日上映，戲中飾演「呂布」的古天樂在湖邊上演一幕英雄救美，對娜扎飾演的閉月美人「貂蟬」一見鍾情。

導演周顯揚透露拍攝「呂布」和「貂蟬」初遇的戲分前夕，新西蘭突然落雪，天氣非常寒冷，但娜扎仍然堅持在冰天雪地下拍落水戲，結果翌日病倒。娜扎回憶當日在攝氏零度以下拍攝時凍到沒知覺︰「湖水冰得挺刺骨的，『貂蟬』的衣服很薄，什麼防護措施也不管用，拍攝時一直在發抖，嘴唇都在打顫，回來後就感覺全身都失去知覺了。」提到今次和古天樂合作，娜扎表示最初緊張有壓力：「因為這是第一次合作，他是我的偶像，但是古老師會主動說一些冷幽默來拉近大家之間的距離。」

片內飾演「貂蟬」義父「王允」的秦沛（Paul哥）雖然從影超過半世紀，但這次拍《真》片時竟然有點緊張，原因是他上次拍古裝片已是2009年的內地電影《魔俠傳之唐吉可德》。時隔12年再拍古裝電影，Paul哥說：「我很久沒拍過古裝片，所以拍攝時多多少少有點緊張，不知道自己演得如何。」

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（即時娛樂）