拒在社交網宣泄放負 ANSONBEAN扮「原始人」減壓 (17:03)

由鄭丹瑞（旦哥）主持的「健康‧旦」推出新節目「你快樂嗎？」，探討情緒健康話題，新一集邀來《全民造星III》季軍ANSONBEAN（陳毅燊）分享。

20歲的ANSONBEAN憶述《造星III》「殘忍」賽制，例如分組互相對決、實名制投票、以及親朋的期望，都令他感受到壓力，比賽的競爭氛圍亦影響參賽者之間關係。他指面對壓力時，會盡量調整心情、與自己說話及寫日記來減壓，與隊友或對手應互相支持、幫忙、提點。

ANSONBEAN曾在英國讀書，面對突如其來生活轉變，他感到迷失和陌生，幸好利用空閒時間認識自己，從YouTube影片中，發現寫日記的好處，是宣泄壓力好方法，他說：「紀錄經歷的同時，說出自己感受，因為感受隨住變，會同時更加認識自己。」

談到「放負」話題，ANSONBEAN習慣找朋友面對面傾訴，不會在社交網宣泄，他認為社交網始終是死物，不能單單用電話來抒發情緒，而是找合適及信賴的人，他笑說：「我覺得自己應該有少少過度活躍症！」

ANSONBEAN曾接受一個挑戰，要他身體不動地去說話，他發現完全組織不到說話內容，一定要配合動作來表達，覺得自己有點過度活躍。ANSONBEAN還分享減壓方法，就是扮原始人兼打自己心口，將所有壓力全部叫出來。

（即時娛樂）