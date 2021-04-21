蔣雅文跟台灣老公離婚收場：祝福我們都能遇到對的人… (18:40)

移居台灣的蔣雅文（Mandy）和台灣老公朱經雄於2014年結婚，不過今午Mandy在社交網貼了身穿露背婚紗的獨照，並以「前夫」稱呼朱經雄，兩人約7年的婚姻告終。

Mandy沒有交代離婚原因，只說：「沒太多需要交代的，現階段的日子過得很踏實快樂…至於跟前夫的關係，我們沒有過多灑狗血的劇情，感恩能互相尊重選擇的權利。就互相給予祝福，祝福我們都能遇到對的人。」

相中的婚紗照，她解釋：「去年決定把心地台北店收了，先去燙了一頭捲髮，再獨自到台中拍攝了婚紗照，不為別的，只想為這個身份留個紀念，其後訂了回花蓮的車票，也開始了新的生活。

這段時間經歷了搬家、回港辦攝影展、報考解說員志工、攝影集出版，現正忙著上課考試寫作業，如果能成功考上保育解說員資格，這個夏天將會在大海上渡過。

為什麼選擇現在才來說明？的確是花了點心力整頓自己，歸零後需要時間重新找到定位，現在的我希望能活得更坦然自若，迴避了許久的話題，也是時候親自作個總結。

但沒太多需要交代的，現階段的日子過得很踏實快樂，如果是擔心豆花的朋友，雖然大家能見面的機會少了，但牠依舊被主人疼愛著。」

（即時娛樂）