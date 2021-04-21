泰國BL劇高顏值CP惹熱話 李洗賑姜仁秀囉囉攣 玩轉韓國古代婚姻 (19:25)

近年「BL劇」風潮停不了，無論是台劇、日劇、韓劇、泰劇或是內地劇，都跟上BL劇熱潮！正於「黃viu煲劇平台」熱播的韓劇《柳書生的婚禮》，以及明晚上架的Viu Original泰劇《Close Friend》，劇中高顏值CP惹熱話。

韓國首部BL古裝史劇《柳書生的婚禮》，由李洗賑、姜仁秀與張義秀主演。韓國BL劇迷對於3位男主角並不陌生，他們早前曾分別出演BL劇《Mr.Heart》、《在你視線停留的地方》及《Wish You》而掀起話題。《柳》講述在朝鮮時代，很多人要與素未謀面的人結婚，由於這種原因，有時結婚對象被換了都無從知曉。

曾演出《Wish You》的姜仁秀，藉組合MYNAME成員出道，擁有花美男外形及壯碩身材的他，在組合中有「肌肉媽媽」、「體脂肪3%」稱號，更曾兩度成為韓國男性健美雜誌封面人物。至於張義秀2008年以模特兒出身，去年參演《在你視線停留的地方》，才打開知名度。

近年泰劇題材幾乎都以BL劇為主，今次Viu Original泰劇《Close Friend》，齊集了有拍BL劇經驗的12位演員，分別是6對CP，包括Mii2、MaxNat、JaFirst、YoonTalay、KimCop、Ohmfluke，演出6個獨立浪漫故事，被粉絲稱為超豪華陣容。

（即時娛樂）