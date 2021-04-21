香港四大YouTube頻道首次聯播 網民有撐有彈 游學修咁講…   (20:20)

香港四大YouTube頻道「試當真」、「小薯茄」、「啱Channel」與「FHProductionHK」宣布四台合作，昨晚首次聯播製作的4條影片，包括《Channel需要s》、《今晚無片睇？》、《妙手神醫》及《我們的YouTube》，截止今晚6時30分，4片合共有逾95萬人次收看；雖然有很多網民捧場，並留言鼓勵，但也有不少負評。

「試當真」主腦之一游學修，對於今次四台聯播，他在社交平台以5點回應，「關於四台：1. 因為是首次Crossover，大家都以『孵蛋』的態度去面對，小心翼翼。大家曾有想過『共同主題』、『扮其他Channel風格拍片』、『合寫一個故事』，最後還是先選擇了最簡單的方式連結：交換演員。因為大家都認同：首次合作，不搞砸已經成功。2.今次大家都是短期內『擠』出額外時間『試玩』，而非長遠安排後隆重其事。後來時勢造就好似好大件事，觀感上或有期望落差，請體諒。3.Tommy（啱Channel）的爽快、高Ling（小薯茄）的謹慎、熊仔頭（FHProductionHK）的熊熊烈火，都令我由衷敬佩。如果以學校小組Project比喻，其實高Ling先係Leader。4. 幫熊仔頭錄完佢段訪問後，我提議我問返佢轉頭。佢話『好呀，想有人問我好耐。』我話『我知吖。』於是就講埋晒啲咩同全世界打。5.X家軍係佢問我，唔係我自己提！」之後，他再補充表示：「試當真冇得上熱門唔係新聞，上到先叫醒我。」獲不少網民留言支持，表示期待四台有更多合作，亦有人留言「香港是屬於你們年青人」、「加油 香港久違既有心人」、「可能係時勢，但呢個合作俾我見到媒體下一波演變的開始。因為媒體變，內容創作也會出現新的範式。因為真係創造，創新，不容易，加油」。

（即時娛樂）