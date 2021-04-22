工作不斷豬籠入水 Edan想買樓畀媽咪 報答養育之恩 (16:28)

【今日直擊】MIRROR成員呂爵安（Edan）、林家熙（Locker）和譚旻萱（Mandy）今日到尖沙嘴出席手表活動。Edan因新歌《E先生連環不幸事件》帶挈，接拍了6、7個廣告兼活動，豬籠入水，Edan表示會將酬勞給家人儲起。

會否如姜濤買樓？他說：「姜濤有資格睇樓，我未到，媽咪說自住的地方升值，想換樓，但我覺得自己仍是新人，未站穩陣腳，如被MIRROR踢出局怎辦？到時要瞓街！不過我的目標，的確想買層樓送給媽咪，報答養育之恩，現在要努力工作掙錢。」

說到他日前的「Barcode」頭吸Like，他也表示想不到，平時貼有型靚仔相也沒那麼多追隨者，今次是入行以來最多人Like的相，他說：「每次貼相會問媽咪和妹妹意見，她們不贊成，又說肉酸，我一意孤行，很開心MIRROR各成員，慢慢受到大家關注。」

Mandy和Locker均因拍了Edan的《E先生》MV而為人認識，也帶挈多了工作。問Mandy在現實中，會揀Edan或Locker做男友？Mandy竟不理Locker感受，照揀Edan，Locker扮聽不到。Mandy指Edan有魅力，工作認真，人又可愛，不過她已有圈外男友。Locker最近傳將連登女神Jeannie私有化？Locker否認，說自己沒能力將Jeannie私有化，但承認彼此在了解中，有吃飯、傾偈，相處得很舒服，有發展空間。

（即時娛樂）