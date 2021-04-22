人氣王「成魔」 姜濤斜望「考靚」胸口 狂咬阿Dee大髀 (17:10)

由阮小儀和黃奕晨主持的ViuTV遊戲節目《考有Feel》，昨晚播出一集由MIRROR的姜濤、邱士縉（Stanley）和江𤒹生（AK），大戰ERROR的193（郭嘉駿）、何啟華（阿Dee）和外援羅沛琪（Pinky）。

姜濤平時予人乖巧溫文及鄰家男孩形象，不過玩遊戲時完全放下偶像包袱，玩得勁放、勁投入，昨晚一集更搞笑地見證了姜濤「成魔」之路。當玩熱身遊戲「吹乒乓」時，姜濤拿起相機除塵泵不停揸，並笑指「揸得舒服」。

熱身過後到「戲肉」，姜濤愈玩愈放，在「究竟聽咗乜」環節中，他要發出聲音，令隊友估「食奶嘴」。姜濤起初嘟嘴扮吃東西，但隊友估不到，他突然向左轉，斜望身旁的「考靚」劉若寶（Polly）胸口，結果令隊友猜中，姜濤更high爆狂跳；阿Dee及193亦讚「姜B好波」，姜濤則尷尬得掩嘴大笑，阮小儀也笑說：「頭先見證姜B成魔之路，佢咁壞係因為呢個遊戲而開始。」

到另一遊戲「瘋狂追聲族」，姜濤將對手阿Dee視為仇人，一開始已攬實阿Dee不放，令阿Dee無法還擊，又搶不到地上的公仔，就算遊戲結束，姜濤還狂野地咬住公仔，並Man爆說：「我有冇贏呀？」之後他再以瘋狂狀態，跟阿Dee摟作一團，甚至咬住阿Dee大髀，全場爆笑。

（即時娛樂）