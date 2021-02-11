193玩遊戲出茅招嗌「知我咩料啦」 為食姜濤放肆食麵包 (17:45)

由阮小儀及呂爵安、黃奕晨主持的《考有Feel》，今晚（22日）播出第14集，MIRROR隊派出姜濤、Anson Kong（江𤒹生）及Stanley（邱士縉），對戰ERROR隊的193（郭嘉駿）、Dee（何啟華）及羅沛琪（Pinky），大玩遊戲挑戰「五感」。

在遊戲「老眼花花」中，每隊成員需戴上老花眼鏡，於3種外觀相似的食材當中，挑選正確配料混合成指定菜式，再由隊員輪流試食。ERROR隊的193發揮「茅王」本色，在遊戲尚未開始時，已除下眼鏡偷看食材，之後更毫不心虛地指出3種食材正確名稱，又自誇是「ViuTV遊戲王」，並說出口頭禪：「知我咩料啦！」不過193沒有得逞，被Anson Kong踢爆出貓。193其後又出口術提示隊友Pinky，今次連主持小儀亦要出手，用牛皮膠紙封住193個嘴，阻止他繼續提水。

輪到MIRROR隊出戰，193再搞破壞，把公認難食的魚肝油，加在敵隊食材中。MIRROR隊先由姜濤試食製成品，由於姜濤被Dee捉住雙手，只能一邊咀嚼一邊跺腳，露出痛苦表情。經過掙扎後，姜濤忍不住把口中的食物吐到Dee的手上，Dee無奈地笑言：「你咁多嘢唔玩，玩嘔？咁核突！你以為自己真係BB啊？」

此時始作俑者193自食其果，被眾人五花大綁要求他試食，雖然193立刻把眼前的八仙果放入口中，企圖以八仙果濃烈的味道蓋過魚肝油味，但似乎方法並不奏效，試食後的193立刻作嘔兼反白眼，場面搞笑。

在另一遊戲「『味』來報告」中，兩隊成員輪流被綁住雙手及蒙眼試食不同食物，再形容食物讓隊友猜出。姜濤在試食雞尾包時，被193踢爆他正在減肥，不能吃太多，一向為食的姜濤表示：「唔緊要啦！花姐，我為咗工作咋！」隨即大吃雞尾包，津津有味。之後到其他隊友試食時，姜濤趁所有人不注意，偷食剩餘的半個雞尾包，相當為食。

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（即時娛樂）