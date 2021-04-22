自由身無限制｜許廷鏗指傾公司似擇偶：緣分來自然會來 (17:35)

【今日直擊】許廷鏗（Alfred）今日現身銅鑼灣大型商場，為《廣東歌101》靜音音樂會（Silent Concert），擔任頭炮嘉賓演出，Alfred站在場地正中央演繹4首歌，與入場的約40位觀眾保持3呎距離，觀眾繞成兩圈安坐座位上。

Alfred表示首次體驗這種Silent Concert表演，感覺驚喜：「我把聲直播透過耳機，傳到觀眾耳仔，覺得這方式好赤裸，我揀選音樂比較靜的愛情歌，讓大家聽得舒服，又可傳情達意，這種嶄新體驗沒有環境限制，表演者與觀眾就算保持遠距離，但透過耳機都好像站在我身邊聽歌，更集中欣賞樂手表現，Silent Concert可能都會變成未來大趨勢。」談到Silent Concert易突顯歌手瑕疵，Alfred說：「那歌手本身要練好工夫！」

他指疫情後衍生不同表演模式，玩法更多變，加上目前自由身，想趁着無限制，做多些自家製作，嘗試不同網上直播騷，找出更多可能性。

對於胡鴻鈞歡迎他簽約同公司合作，Alfred說：「我都無問題，期待歌手間多點合作交流。」問Alfred會否擔心被誤會「吊高來賣」，嚇走洽商的唱片公司？他表示：「又不是這樣，其實要看配套，我沒有限制，傾公司好似擇偶一樣，緣分來就自然會來，我相信緣分安排。」

（即時娛樂）