鄭丹瑞分飾老公初戀情人兩角 惠英紅蔡卓妍《感動她77次》再續母女情 (19:55)

惠英紅覺得戲中的愛女Eva（蔡卓妍飾）及Adam（周柏豪飾）比上集成熟了。（大會提供）

惠英紅在《感動她77次》中再飾演蔡卓妍母親，她在戲中重遇外表跟其已故丈夫一樣的初戀情人鄭丹瑞。（大會提供）

蔡卓妍（阿Sa）、周柏豪、惠英紅等主演的電影《感動她77次》，承接叫好叫座的人氣話題作《原諒他77次》，確定於5月14日上映。

阿Sa與惠英紅（紅姐）今次在新戲中再續「母女情」，紅姐表示兩集的母親角色各有不同︰「上次遇上比較粗暴的老公，不懂珍惜身邊人，她是個幾委屈的舊社會女性，一切甜酸苦辣都往肚裏吞，強忍就是為了一家完整。《感動她77次》中，她的丈夫去世了，她之後重遇初戀情人，都50、60歲了，怎麼辦？」

紅姐在戲中的丈夫及初戀情人均由鄭丹瑞（旦哥）分飾，她說︰「我沒問過為什麼，但可以理解。雖然第一集的老公角色不太討好，但觀眾好喜歡，所以新一集，我的角色千揀萬揀，都希望似老公，於是初戀情人就由旦哥再演。」

再演《感動她77次》，紅姐覺得戲中的愛女Eva（蔡卓妍飾）及Adam（周柏豪飾）比上集成熟了，對生活及愛情的想法均較上集有進步。她說︰「如果我有兒女的話，也會跟電影一樣，是個幾開明的媽咪。人生短短幾十年，如果有緣走在一起，就不應該浪費時間，我覺得Eva與Adam就是有點浪費時間，既然相愛，何不包容與珍惜對方？」

（即時娛樂）