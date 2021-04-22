陳國坤感激周星馳提攜 8年拍兩部戲比別人拍30套有用 (20:20)

楊盼盼在新一集香港開電視節目《盼你賞面》中請來陳國坤現身，為對方炮製「紅燒肉」。陳國坤大讚楊盼盼廚藝了得，楊盼盼叮囑他將食物包好帶回家給太太黃依汶及兒子陳真品嘗。

節目中，陳國坤談及對偶像李小龍的感受，回憶當日被《精武門》的李小龍吸引。他說︰「龍哥對我由細到大的影響很特別，我小時候因為他會周身郁，很有表演慾。長大後，我開始看他的書，慢慢喜歡了他的世界價值觀，自己也變得很有正義感。」

陳國坤曾演過4次李小龍角色，當中《李小龍傳奇》給他最大體會。他說︰「拍攝7個月，很享受，演了李小龍一生，更了解他的其他細節，感覺好似他陪住我拍，對他的了解一日比一日多。拍完《李小龍傳奇》，我有少少憐憫他，發覺他原來很無助、高處不勝寒。」

提到在《葉問3》、《葉問4》中所演的李小龍，陳國坤說：「《葉問4》是我所演過的李小龍角色中最滿意的一個，記得之前《葉問3》，拍完一場踢腳戲之後，行過聽見八爺（袁和平）說我的腳都是差了點，很大打擊。我立即向八爺道歉，說會把腳法練好。」

陳國坤又感謝周星馳讓他參與《少林足球》、《功夫》，令他知名度大增。他說：「簽了8年，拍了兩部電影，比很多人拍20、30部更有用。首先是得到別人對自己的認知及認可，而且在拍攝過程中又吸收到很多，兩套戲的角色都令觀眾有記憶。」

（即時娛樂）