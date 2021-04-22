「港普F4」合體拍真人騷 蔡少芬預告四姊妹吵大鑊 (20:05)

蔡少芬自誇在4人中，她最年輕及身形最高，並說自己的普通話最標準。（大會提供）

由蔡少芬（Ada）、朱茵、陳法蓉及洪欣組成的女團「港普F4」，將會首次亮相真人騷《請吃燒烤的姐姐》。4人相識逾20載，姊妹情深，Ada日前出席活動時表示，她們有共同夢想，希望一起合伙開店做生意。

節目中，4人將實現夢想合伙開燒烤店，不過節目未出街，她們已「火」花四濺。Ada笑稱自己是「港普F4」中最年輕成員，自誇是「顏值擔當」，並嘲幾位好姊妹才是「港普」，自己的普通話發音最正確。

在節目中4人流露情感，形容集淚水、開心、搞笑等甜酸苦辣於一身，她說：「我哋會否擦出火花？因為我哋關係太好，好到有啲爛，好驚火花一擦就燒着大家，因為我哋每個人性格都好獨特，平時我哋私下玩，都會有鬧交、唔開心嘅時候，所以相識咁多年，一齊工作應該會有火花，不過會係好嗰方面。」

Ada深信4人一起做節目，一定會有默契，互相發揮專長，她說：「我應該負責搞氣氛，好多時一齊食飯，我都係主動啲、搞啲笑，朱茵就係笑吓掛住食嘢，洪欣比較多嘢講，但會由頭講到尾，我就會講『其實你講重點就得』，至於陳法蓉博學多才，喺節目可以提出好多得意問題。」

（即時娛樂）