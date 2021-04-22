專訪｜不介意與朱晨麗傳緋聞 何廣沛事業有成再談婚論嫁 (23:22)

現年32歲的何廣沛，是無綫電視第26期藝員訓練班學員，畢業後演出機會不斷，之後更於《萬千星輝頒獎典禮2018》奪得「飛躍進步男藝員」；不過，自去年初播映的《大醬園》後，他已有年多沒有劇集推出。何廣沛強調自己一直有工作，大家不用替他擔心；其實，除了現在播映的《愛美麗狂想曲》，他還有《食腦喪B》、《異搜店》等劇集未出街。

談到《愛美麗狂想曲》與《食腦喪B》，分別因劇中演員李佳芯及朱智賢的關係，兩劇先後被放入雪櫃，何廣沛說自己從不會怪任何人，覺得大家做好演員本分已OK，之後的事就交由公司決定，「我不覺得她們一定是錯，要包容，可能他朝一日當我有事，我也不想身邊人離我而去」。他亦有信心《食腦喪B》很快跟觀眾見面，因劇本好、演員亦做得好。

何廣沛在《愛美麗狂想曲》跟現年38歲的李佳芯譜姊弟戀，他稱現實中未試過：「姊弟戀其實要看feel是否OK，像劇中沒有講過年齡，個feel啱，真的可以行落去，就算現實中也沒理由在拍拖前問對方幾多歲，有時一見鍾情就會墮入了，即使對方大你10年也不會因而卻步，如果卻步就不是真愛，愛得不夠深，我會忠於自己的感覺。」

至於現時的感情狀況，他依然選擇封口，只表示不介意繼續跟朱晨麗傳緋聞，「我們是熒幕情侶，清者自清，自己知道自己什麼事」。何廣沛坦言沒去想感情這件事，現在以事業為先，「初戀時真的很不成熟，沒有上進心而衰過，令我體會到，你冇番咁上下，別人真的會離你而去，失敗的經歷令我知道有所不足，所以我選擇成功了才再談感情。我覺得男人應該要事業有成，才可以去講談婚論嫁，有擔帶的男人應該在這方面有一定基礎，令對方有安全感，才真的有能力可以談婚論嫁，我作為男人有這想法，因為不想誇下海口去辜負別人青春，我不想做一個這樣的男人」。

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（即時娛樂）