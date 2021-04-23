鄭中基自駕演唱會今晚開鑼 入場觀眾6大注意事項 (12:57)

鄭中基入住酒店，專心為今晚演唱會備戰，但開騷前夕的晚餐只食杯麵？（鄭中基facebook圖片 / 明報製圖）

鄭中基（Ronald）今晚在中環海濱活動空間舉行首場《Drive In Ultra—WEE are Ronald Cheng鄭中基自駕演唱會2021》，昨天現身會場綵排及視察環境的他晚上返回酒店後，晚餐竟然食杯麵。他說︰「又係我至愛嘅烹飪時間啦﹗ 雖然去咗酒店住，但我仍然堅持親力親為，自己杯麵自己煮。BTW，這是蘇粉Tee，細碼展現，你哋看著辦啦﹗大佬好嘢，大佬是指我本人。」

Ronald的官方facebook就出Post提醒觀眾7大事項，內容如下︰

1. 演出期間，車位觀眾只可以在車位範圍內活動，請務必戴上口罩以及不准飲食。所有車輛高度不可超過1.65米，不符合規格之車輛恕未能安排進場，車飛亦無法退回。

2. 憑車票入場後，大會會按照車內人數派發掛繩，觀眾可以憑掛繩即日內離場及再次進場。掛繩只會按照進場時的人數派發，不可以由任何人代領。 e.g. ︰一車四人，就必須四人同時進場。

3 . 蘇粉將於開show前兩小時以及完show之後1小時開放購買。另外，蘇粉booth只接受現金，各位請帶備充足現金。

4. 演唱會如若是陰天，大會會派發雨褸，預防下雨。

5. 現場觀眾如有需要泊車，可以選擇大會堂/IFC，除車票觀眾外，場內不會提供其他泊車位置。

6. Ronald新碟已經出咗啦！最快可以在演唱會當日購買，觀眾記得買啦。

7 . 如果不能來到演唱會現場，而想觀賞演唱會的話，可以選擇購買網上直播pass。購票網址：https://ronald2021.mifashow.com

（即時娛樂）