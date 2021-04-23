4歲大女一句「我好掛住媽咪」 吳若希車廂中感動落淚 (15:01)

吳若希（Jinny）與丈夫何兆鴻（Alex）的大女淼淼（Giselle）4歲生日，夫婦二人送上寫有「GISELLE」字樣的生日蛋糕，在酒店房內為女兒舉行小型派對。Jinny說︰「今天是你四歲的大日子，你呱呱落地的樣子我還很清晰記得，一眨眼，你已經變成了一個小姑娘，這位小姑娘，請你繼續用你的笑容面對一切的挑戰。只想你記得，尋找快樂的真理。所謂理想，隨你所想創傳奇。我會繼續在你背後守護你，我愛你Giselle！也謝謝各位對小女的愛戴﹗」

淼淼生日前夕，Jinny如常送女兒去上課，其間被女兒一句說話感動到偷偷落淚。她說︰「在你四歲的前一天，送你去學鋼琴的途中，不小心被你感動到。你淡淡地問我︰『媽咪，你今天可以陪我一起學琴嗎？』我解釋給你聽樓下停車不方便，所以不能陪你上課，你聽罷懂事地點頭，問我會不會準時來接你，我答應你，一定會，然後就開心地聊起了其他無聊事！誰知道一見到老師，她便告訴我原來每次媽媽送你上學後，你都會跟她說『我好掛住媽咪』。」

Jinny聽到老師轉述淼淼這句話後，在車廂中偷偷落淚。她說︰「我親愛的Giselle BB，媽咪好幸運，因為有你這個又乖巧又貼心的女兒～被妳需要的感覺實在太幸福。一眨眼，你就要四歲啦！不捨得但期待，不捨得你大得太快，期待你長大享受屬於你的人生。期許的話明天再說，愛你一輩子﹗」

（即時娛樂）