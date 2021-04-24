林嶺東電影回顧展︱吳家麗感激34年前給予拍電影機會 (14:10)

林嶺東導演2018年尾猝逝，香港電影評論學會為他舉辦的「嶺上起風雲─林嶺東電影回顧展」昨晚舉行開幕儀式，由林嶺東的經典作《龍虎風雲》揭開序幕，大會席間宣布加開5月3日（星期一）晚上7點的「閉幕電影」─《七人樂隊》，以林嶺東導演有份參與的這部遺作，為他的個人電影回顧展劃上圓滿句號。

林嶺東太太及兒子、杜琪峯、泰迪羅賓、游乃海、鄭保瑞、吳家麗、龔慈恩等昨晚出席開幕儀式。開幕電影放映前，杜琪峯、泰迪羅賓和吳家麗分別致辭。泰迪羅賓當年為《龍虎風雲》配樂，他說︰「我很榮幸可以和阿東成為好朋友。很多時候，我會找東San飲茶。很幸運地，《龍虎風雲》是我和東San合作的第一部電影，真的覺得很榮幸，因為我覺得這是最重要的一部，也是我最喜歡的一部。東San憑這部戲獲得香港金像獎最佳導演，這部戲亦獲得台灣金馬獎最佳電影插曲提名。希望大家能夠注意並多點欣賞。」

《龍虎風雲》女主角吳家麗表示︰「很榮幸可以參與這套戲，34年前，我還是TVB普通女藝員時，真的對東San選擇我做女主角感到十分震驚。當時和發哥一起共演，做他的女朋友。回想當年場景，我飾演風塵女子的角色，東San很放手給我們去做，並沒有特別規範。當中最記得有一場我和周潤發對坐，我把煙頭按在發哥手上，我覺得東San喜歡這種『夠真』的演出。希望大家一起懷念東San，亦很感謝他拍了那麼好電影給大家，留下精彩的作品給觀眾欣賞。」

杜琪峯說︰「再次多謝大家出席這次活動，已經說了很多次，實在沒有什麼可說，我代表Mabel，林嶺東太太多謝大家。我唯一覺得安慰的是阿東在離開之前留下一部很好的作品，《七人樂隊》，而他發揮了另一個林嶺東，完全不是我想像中的阿東。我也沒有想過會出現這樣的效果，希望大家可以入場支持《七人樂隊》。」

（即時娛樂）