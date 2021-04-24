總是有愛在隔離︱周秀娜狂摑梁家輝︰我好驚 (15:05)

電影《總是有愛在隔離》日前已開畫，當中有幕重現經典港產片《大丈夫》的重頭戲，梁家輝和曾志偉分別飾演九叔和天哥，他們聯同兩位新力軍周祉君及Dough Boy， 在酒店內被隔離時不愁寂寞，喬裝成檢疫人員穿梭於不同房間為房客檢疫，從中找機會四處覓食，結果先後邂逅了包租婆元秋、OL蔡潔、健美女郎周秀娜等。

周秀娜在戲中施展跳繩技能，應導演要求換上低胸健身服，在家輝飾演的九叔面前跳繩，非常吸睛。九叔趁機為娜姐做深喉檢測，可惜被娜姐連番掌摑。原來娜姐有男人恐懼症，當有男人埋身時就會打人，九叔被她摑得又紅又腫。拍攝當日，家輝叫周秀娜放心用力打。拍完後，工作人員馬上為家輝敷冰，周秀娜不斷向他說不好意思。

家輝拍攝期間經常要整副武裝上陣，在烈日當空的天台拍攝時差點中暑，又被周秀娜狂摑，但他說一點都不辛苦。家輝說︰「相比疫情，這些只是小兒科。我已半隻腳離開影圈，今次因為疫情而答應演出，希望不會因為疫情而再有第二次。大家很齊心，希望之後就算不是因為疫情，香港電影圈都可以繼續同心合力！」

周秀娜為在戲中狂摑家輝非常不好意思，她說︰「我收到劇本之後很驚、很緊張，不知道如何出手。拍了2、3個Take後，家輝哥突然問我：『你最近是否正在拍攝武打片？』我好驚，難道我出手咁勁？加上他的臉又紅又腫，除了Sorry及對不起，我不知道可以說什麼！家輝哥很專業，每次他都對我說『你放心打啦，得㗎得㗎』。他的安慰令我放心演出，但見到他不停敷冰，我有點心痛。」

（即時娛樂）