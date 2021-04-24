棄當建築工程師 強尼賣樓投身娛樂圈 感激父母老婆支持 (15:55)

現年48歲強尼近年人氣急升，除了密密拍廣告，又領軍綜藝節目《學神出沒注意》，更參與電影《二次人生》演出，在ViuTV的節目不時見到其蹤影，被封為「ViuTV一哥」。強尼接受《1圈圈 星光背後》訪問時，坦言因主持3輯《全民造星》而受外界注視，近半年收入因而有所增加。

強尼30歲前是位建築工程師，已婚，有自置物業，由於從小熱愛足球和音樂，結果於2004年投考有線電視的兼職足球評述員。他說︰「我不像身邊同學們般醉心研究建築，他們很有熱誠，我預計在這行的發展唔叻，只是單純想嘗試其他發展，剛巧有線請講波，無需經驗，我就寫信應徵。」強尼表示父母和太太當時也支持他的決定，太太問了句「是真的嗎」，還幫他寄信。

談到後來由兼職變全職，賣樓投身娛樂圈做主持，強尼說當時除了年輕敢嘗試，也要多謝太太和父母的支持。他說︰「我27歲結婚，太太本身是秘書，是我在任職的第一間建築公司時認識的。她從來沒埋怨，也沒着眼於金錢和物質生活上。10幾年來，我們不斷檢視，我也有不順利、高低起跌有情緒的時刻，她只會說：『放心呀！要是再不順利，大不了返回建築行業由低做起。』」強尼一直堅持，除了因為他熱愛這一行，自覺有能力做，也認為自己做主持叻過起樓。他說︰「運用我的擅長做可以做的工作是首選，次選才是建築。」

2016年轉投ViuTV，強尼曾視為最後機會，結果2018年與MIRROR等參賽者憑《全民造星》齊齊彈起。看見姜濤、MIRROR等揚威音樂頒獎禮，強尼說︰「感覺很奇妙﹗第一輯《造星》時，我相信觀眾會想笑這班年青人，當中有些的確很好笑。到3、4年後，看着他們變成頒獎禮一股新力量，很神奇！」分析MIRROR及姜濤的成功，強尼認為︰「真人騷易被觀眾接受，以前的偶像要完美無瑕，但網絡及傳媒現在那麼透明，偶像就不能再以完美無瑕姿態出現。人既然有那麼多瑕疵，觀眾就由最多瑕疵一刻開始看，由最初他們跳舞不好，頭髮都不懂梳，跳到甩晒和喊晒挫敗，再陪伴他們成長，見到他們愈來愈好，就會替他們開心，這反而會累積了一班不會走的忠心粉絲。」

（即時娛樂）