曾擔心歌迷反對拍拖 姜濤想重遇中學年代心儀對象 (17:14)

姜濤喜歡擁有一頭長直髮的女孩，希望未來的另一半是個理解藝人處境的人。（資料圖片 / 明報製圖）

人氣王姜濤與經理人花姐（黃慧君）接受港台《舊日的足跡》車淑梅訪問，姜濤在節目中剖白適應藝人生活的感受，又透露擇偶條件。

姜濤曾是200磅的肥仔，當年為了心儀的女同學，花了1年時間跑步及只食生果減肥。他回憶︰「當時個個同學也不歡迎我，只有她和我玩，我覺得她好靚。後來，我因為成績差、撩事鬥非被踢出校。我是因為自卑形成反叛心理。我媽媽說她自己都是靚女，我如瘦了應該有機會是個靚仔，於是我花了1年時間減肥，最想瘦了後再見到那個女同學......」

花姐一向鼓勵姜濤拍拖，知道姜濤與台灣新劇的女主角林思廷傳緋聞後，也曾問他可有對林思廷心動過。姜濤坦言︰「沒有，我們不是太了解。我不相信一見鍾情，覺得日久生情更適合自己，要找一個溝通到、明白藝人處境的人，對方是圈內還是圈外人不重要。」

姜濤自言喜歡擁有一頭長直髮的女孩子︰「我很固執，喜歡了就無論如何會跟她在一起﹗以前曾擔心粉絲不喜歡我拍拖，慢慢發現粉絲們很理性，明白拍拖是正常事，甚至說會幫我揀女友。隨緣吧﹗我現在對身邊異性有點驚，因為我接近每一位異性都會變成話題，大家都是無辜的。」姜濤幻想可能30歲時結婚，但強調目前未有此計劃，只專注在歌曲製作上。

（即時娛樂）