盼退休後重過肥仔生活 姜濤︰去沒人識地方享受悠閒人生 (17:52)

姜濤與經理人花姐（黃慧君）接受港台《舊日的足跡》時，透露曾經很抗拒自己的名字。他說︰「我以前不喜歡自己的名字，覺得好難聽。入行時，我想改個3個字的名，例如韓星姜泰元，好有型！我對自己的名字沒信心，但估不到我的名字會演變成『姜B』。很感激這名字帶給我的一切，但我知道『姜B』這名字不會太長遠，始終我會長大，我要用音樂作品告訴大家，我開始成熟。」

花姐聞言哈哈大笑，要姜濤多謝她當時阻止他改名。花姐說︰「我欣賞姜濤有好性格，媽媽教得好，我從來不擔心他會飄飄然。他常說獎項不重要，最緊張花多點錢讓他拍好MV。」姜濤被問到可擔心他這股旋風有天消失時說︰「一定有擔心﹗告訴你光環不見了也不害怕，一定是假，但我相信歌手做好自己作品就是一個保證，不會失去太多。我現在最大的領悟是藝人沒上下班時間，日常舉動都是工作，要負責。我在這方面不太習慣，因為我是個需要私人空間的人，要克服外界入侵我的生活。我最近有少少情緒......以前不開心時可以吃東西，現在演唱會在即，我不可以偷食。如果偷食，我什麼都想食！哈哈！」

4月30日是姜濤的22歲生日，他回想從前會約幾個朋友去唱K，或去維園切蛋糕，現在就會收到很多粉絲的禮物和祝福。他說︰「這是我從前未經歷過的，很滿足﹗我未來的願望就是重過肥仔人生﹗我想做回一個肥仔﹗我將來會是個肥仔，當我追求努力過後，會去一個沒人認識的地方過下半生，過悠閒的人生。我可以告訴我的子孫︰『你阿爺以前都威過﹗』人生仍有很多事去體驗，我現在要盡力做好每件事。」

姜濤透露曾答應花姐，將來會安排好她的養老事宜。花姐大笑道︰「我好大使﹗最好養埋我家人，哈哈哈！」姜濤笑答︰「噢！我屆時應該有家庭，你不要太過分就得，哈哈哈！」花姐視姜濤為同學，盼大家一起成長學習。姜濤則視花姐是圈中最信任的人，遇上事情時即使不告訴父母，也會告訴她。

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（即時娛樂）