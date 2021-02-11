召集逾500台前幕後開工 鄭中基籲一條心撐香港歌手 樂壇不會死 (19:10)

鄭中基（Ronald）昨晚在首場《Drive In Ultra—WEE are Ronald Cheng鄭中基自駕演唱會2021》上，表示多得工作人員及觀眾這些手足支持，演唱會才開得成，因此個唱主題是「人人都是鄭中基」，一個都不能少。新冠疫情持續逾年，Ronald慨嘆疫情令很多演藝界人士無工開，有些為生計被迫轉行。他今次開騷，台前幕後共有562人參與。Ronald說︰「一知道可以放寬限制開騷，我就叫大家來幫忙，要大家有工開﹗」

Ronald昨晚請來吳林峰、MIRROR成員柳應廷（Jer）及RubberBand（RB）任演出嘉賓。Ronald說RB早前舉行《Ciao演唱會》，因「Ciao」有聚散的意思，令他以為RB會拆伙，所以便想藉自己的演唱會助他們復出。6號聞言笑言︰「2021年4月23日9時許，我宣布RubberBand解散，請暴龍哥用廣西話宣布RB復出﹗」Ronald以半鹹淡廣西話說︰「我宣布橡膠筋正式復出﹗」

演出期間，熒幕播出姜濤、林家謙、胡鴻鈞等年輕歌手的照片。Ronald與觀眾邊睇相邊說︰「林家謙真人好瘦，我勸他在一號風球時不要外出，怕他被吹走。姜濤小時候幾好肉地，現在卻很瘦，可想而知他無啖好食。胡鴻鈞現在連腮骨也沒有了，好無陰公﹗」當熒幕改播衞蘭、林二汶、鄭欣宜及Serrini的照片時，Ronald搞笑道︰「一看就知道她們從來沒有餓過﹗我說笑吧了，希望大家一直供養香港歌手﹗年輕一輩如姜濤已很有想法，希望香港歌手再次成為亞洲第一。只要大家一條心力捧，香港樂壇就不會死﹗」語畢，Ronald與吳林峰、Jer合唱一曲《樂壇已死》。

上月逝世的太極樂隊鍵琴手兼唱片監製唐奕聰（Gary Tong），本是Ronald是次演唱會的樂隊成員之一。Ronald特別在舞台上為Gary預留位置，他回憶以往開騷，Gary必在場幫忙。Ronald說︰「有他在場，我會很安心。他事事跟到足，錄完音會叫我去睡覺，之後的交給他處理。」Ronald隨後唱出一曲《廢中》送給故友。

演唱會結束後，現場播出Ronald一對仔女的錄音，提醒觀眾將隨身物品帶走之餘，還說他們要將爸爸帶走，十分搞笑﹗Ronald太太余思敏騷後大讚老公表現滿分，首次睇自駕騷的她說大會安排得好。Ronald演出期間搬到酒店住，余思敏說子女很掛住爸爸︰「大女Emma是最興奮和投入的觀眾，細仔又上車又落車，走來走去。」

（即時娛樂）