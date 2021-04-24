6月紅館演唱會宣布加場 莫文蔚不介意宣傳海報被惡搞 (20:02)

【今日直擊】莫文蔚（Karen）舉行記者會，宣布6月假紅館舉行《絕色莫文蔚世界巡迴演唱會香港站》，除了原定的11及12日外，還加開13日的場次。時隔16年再開紅館騷，卻成為她的最後一次大型演唱會，Karen說︰「所有嘢會有咁絕得咁絕﹗我會去到盡﹗」

Karen表示德國籍丈夫Johannes已來港陪伴，還迫她做運動，望她屆時以更弗狀態示人。被問到老公會否上台時，她說︰「想一想，未計劃這部分。（合唱？） 大家或覺得理所當然。我們去年在英國家中試過四手聯彈鋼琴，若搬上台表演，要再練習。」提到其演唱會海報被二次創作，Karen說︰「香港人在這方面好叻，很有創意﹗這個彩蛋是數碼藝術，二次創作也是網上藝術，係正的。（嬲？）沒有，估不到網上反應那麼熱烈，我受寵若驚。（江美儀在《開心大綜藝》扮你。）我有留意，扮得幾好，神情都捉到。」

Karen透露今次的演唱會內容有一半是新的，她會唱很多廣東歌，有些歌曲從未公開唱過。《呼吸有害》去年成為大滿貫歌曲，Karen說︰「大滿貫是夢寐以求，但我沒想過會得，因為很久沒唱廣東歌，得到大家喜歡，很溫暖，始終香港是我家，大家給予我肯定，等28年才得到，一切都是值得的。」

（即時娛樂）