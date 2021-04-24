專訪︱新人王柳應廷最「狂」決定 參加《全民造星》 (22:19)

MIRROR成員柳應廷（Jer）今年贏得多個樂壇新人獎，取得佳績。他去年推出「物語系列」三部曲，今年再乘勢推出第4首新歌《狂人日記》，挑戰歌唱實力。

28歲Jer形容人生最「狂」的事發生在3年前，為參加選秀真人騷《全民造星》辭去人生第一份工作（記者），需要很大勇氣。他說：「近年樂壇見不到有新人彈出或讓人記得，所以冒險作嘗試，不知會否成功。我在比賽第一回合已經輸了，如果沒有復活賽，我不能加入MIRROR，也沒有今日的Jer！」加入樂壇後得到獎項又有歌迷支持，他認為是意想不到的狂。

Jer談到日常癲狂事，他自認性格自律控制得好好，但在熟人面前或玩遊戲時，可以玩到癲：「玩到扯爛別人件衫是好基本，熟人面前我是脫韁野馬！之前網上開Live，跟Anson Lo（盧瀚霆）玩到好癲，不過都收放自如，如飲醉酒，通常只是傻笑或睡覺，沒有太癲行為。」

Jer承認得獎後增加個人自信，會繼續努力儲更多舞台演出經驗，但現階段不用獨立發展：「MIRROR 12個人在舞台上各自發揮，產生化學作用，在對方身上學到好多。大家是戰友，不會想解散。」

欲知專訪詳情，請留意明日（4月25日）明報娛樂版。

（即時娛樂）