不要麻木︱《天問》作詞人周耀輝受年輕人鼓舞：我怎可以放棄？ (23:45)

港台《鏗鏘說》昨晚（4月23日)播映「不要麻木」，黃志淙訪問香港著名作詞人周耀輝。達明一派的《天問》是周耀輝的作品，他於1989年發表第一首詞作《愛在瘟疫蔓延時》，至今發表超過1千首作品。周耀輝曾加入政府部門，先後擔任行政主任(EO)與政府新聞處的助理新聞主任。1992年他離港到荷蘭，2011年返港，在大學任教歌詞創作。

黃志淙問周耀輝當年移民荷蘭的決定，他說那年代的香港，人人也考慮移民，當時自己31歲，在考慮留港或去荷蘭時，便決定離開且看怎樣。他的腦裡沒有「移民」與「回流」，自決定辭去政府工作時，他就決定擁抱不穩定，若要穩定他就不會辭政府工。

周耀輝的作品被形容為另類、偏鋒，包括《天問》與《排名不分先後忠奸》等，問他此時此刻的香港，有些規限、紅線，作為創作人如何面對？他說個人經驗中創作從來都有框框，自己習慣在這些框框中，寫自己認為真實的東西。創作人按照自己認為的真誠，按照自己認為當時當刻重要的事情，自然有方法表達。

節目中主持問周耀輝作為導師，回憶過去10年的快樂、滿足，這問題卻令他激動哽咽。他說初時希望將經驗帶給年輕人，但漸漸覺得是年輕人帶給他更多。他說：「你以為作為一個大人，可以幫助到年輕人好多，我會想為佢哋帶來希望，但社會不是這樣，我覺得好難，但反過來，佢哋帶畀我好多希望。」他提到有畢業的學生告訴他仍有寫作，讓他感覺鼓舞，說：「令我覺得要繼續有希望，當這個世界仍有這班年輕人，我怎可以放棄呢？」

（即時娛樂）