第2場自駕騷吸引300場外聽眾 鄭中基鼓勵林家謙勿退縮 (12:58)

鄭中基（Ronald）昨晚舉行第2場《Drive In Ultra—WEE are Ronald Cheng鄭中基自駕演唱會2021》，請來林家謙現身舞台，合唱一曲《我代你哭》。

林家謙在ViuTV《Chill Club推介榜 年度推介20/21》上掃6獎成大贏家，卻因為領獎時的言論惹網民熱議。Ronald說︰「聽聞你經常說錯話﹗那麼多人支持你，你開心嗎？」聽見林家謙答「開心」後，Ronald自問自答︰「你可有未來計劃？不要答，答『有』就話你有機心，『沒有』就話你懶。你有沒有拍拖？有又話你只顧拍拖，沒有又話你說謊，不如直接唱歌吧﹗」

林家謙一手包辦得獎歌《一人之境》的作曲、填詞、編曲和監製，Ronald代抱不平︰「4個都是他﹗為何不可以多謝自己？如果是我，我會多謝自己4次﹗」林家謙笑笑口連講4次「多謝」，Ronald叮囑他︰「要縮就等我這個老嘢縮，你好好努力做音樂﹗」

昨晚的演唱會提早至晚上7時45分開始，在「核心外圍」聽免費騷的市民約有300人，比第一晚多。許廷鏗、方力申、鍾培生等也有入場支持鄭中基。

（即時娛樂）