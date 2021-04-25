聲夢傳奇｜炎明熹首回合大熱倒灶 姚焯菲令JW感動落淚 (15:35)

炎明熹最後以1分之差，12分對13分輸了給冼靖峰。（無綫電視網上視頻截圖）

無綫《聲夢傳奇》上周首名學員被淘汰，18歲蔡愷穎（Lolita）挑戰唱容祖兒的《心之科學》失準兼走音，最後只得4分被飛出局。節目昨晚播出第3集，14位學員分成紅、藍兩隊，進行7場一對一PK賽，最後總分數較低的一隊會有學員被淘汰。藍隊導師李幸倪（Gin Lee）、衛蘭、江海迦（AGA）派出隊長兼大熱炎明熹（Gigi）出戰首場賽事，紅隊導師周柏豪、王灝兒（JW）及泳兒就派出冼靖峰迎戰。

炎明熹選唱《花無雪》，冼靖峰唱《幸福之歌》。冼靖峰在節目中提到《幸》是他和朋友夾Band時唱的第一首歌，可惜樂隊成員已各散東西，他想藉此曲告訴隊友他從未放棄。兩人獻唱時水準穩定，卻同樣未能感動評審之一的郭偉亮（Eric Kwok）。Eric指炎明熹的咬字有待改進，泳兒亦建議她可更加享受舞台。炎明熹最後以1分之差，12分對13分輸了給冼靖峰。

第2回合由藍隊的孫漢霖唱《Full Moon Party》對紅隊潘靜文（Sherman）唱《忍》。Sherman上回表演差只有8分，以為被放棄，豈料大會安排了《忍》的原唱者林欣彤為她排練，令她非常感動。Sherman表現好，被評審讚有進步，最後以14對11分唱贏孫漢霖。第3回合是藍隊林智樂（Felix）以一曲《郵差》對戰姚焯菲（Chantel）的《逃生門》。姚焯菲表現出色，泳兒及原唱者JW聽到流眼淚。姚焯菲表最後順利勝出。

3個回合都是紅隊獲勝，紅隊暫時以45分比30分領先藍隊。

（即時娛樂）