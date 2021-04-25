日日媽媽聲｜紮肚泵奶著尿片 阿Bob體驗產後苦况向老婆致歉 (19:03)

林盛斌（Bob）是圈中出名的多仔公，和太太黃乙頤（Pearl）育有3女1子。阿Bob夫婦現身昨晚播出的新一集《日日媽媽聲》，阿Bob自詡強壯和老婆「揩一下就有」，而且兩人也喜歡小朋友，從沒計劃要生幾多個。阿Bob說懷上大女是個意外，Bob嫂反應極大地質問︰「你覺得第一個是意外？」阿Bob連忙解釋︰「我意思是沒想過那麼快﹗當時有結婚打算，但未有何時結婚的誘因，於是試試不設防。誰知一不設防，揩一下又有﹗我們很快就結婚、生BB，有自己的小家庭。」

阿Bob澄清從沒刻意追仔，Bob嫂亦表示兩人當初同意至少生2個，生了第3個後就想再生多個，感覺比較平衡。阿Bob強調他們仔女也喜歡，加上生細仔前曾失去過一胎，因此覺得如有機會就再嘗試，結果又一擊即中。

節目中，阿Bob接受古法紮肚、泵奶，穿上尿片及以雙腳夾住氣球走路，感受媽媽產後的辛苦。阿Bob接受連串考驗後對Bob嫂說︰「我為什麼不明白這種感覺？我應該早一點明白，對不起﹗我覺得媽媽要回復身段是不簡單的，值得大家為所有媽媽鼓掌﹗辛苦你了，媽媽（Bob嫂）﹗」

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（即時娛樂）