專訪｜田蕊妮演舞台劇帶來新衝擊：不被視后虛名框死自己 (23:24)

43歲田蕊妮獲邀擔演舞台劇《聖荷西謀殺案》女主角，她認為十分幸運。她演戲多年仍有所追求，讓她遇到這個劇本，給她新衝擊，她要好好珍惜。今次角色複雜，她直言如果在30歲要演這個劇本，她是演不到，因當時思想、情緒、性格都很幼嫩。對比現在這階段，她明白為何揀她演這個角色，因為相信她是有經歷的人，可以將角色的複雜情緒處理得好好，是適合時機及狀態去演繹。

今次與潘燦良、溫玉茹等經驗豐富的舞台劇演員合作，田蕊妮覺得反而令她放鬆沒那麼多壓力，她說：「對著他們不用想太多，直接反應就得，演戲就是當遇到好對手，會更加開心，因為演戲不是一種比拼，而是一種交流，我反而是開心、輕鬆和享受，有什麼不明白就問，即使面對年輕演員，我都會開聲問，演員無分新舊，演戲亦沒有分高低，視后只不過是一個虛名，我從沒有因而框死自己。」

田蕊妮由電視到電影再重返電視，到涉足舞台劇，她認為每個範疇都很適合自己，因為離不開演戲，作為演員只想演好角色。有指她因被無綫禁講「加油」兩字決心離巢，她重申只是一個導火線令她離開，不是最主要原因：「在一個電視台做那麼多年，有很多對手合作過，很多劇本也做過，很多角色也演過，對自己會有一個追求，在無綫是一個視后，可能做什麼大家都覺得OK，人是懶惰，我不想這樣，可不可以再好啲？有時真的好想有人講不如試下其他得唔得？在無綫沒有機會這樣做，經常好急速拍完這場拍下一場，為咩呢？為了安穩？究竟我是否只番來講對白呢？加油兩個字只不過是當刻引爆，我不覺得自己這樣就足夠，總之走就是想去修讀演戲。至於可會再重返電視演電視劇，到時先算吧！」

（即時娛樂）