落雨音響故障無聲 鄭中基跪地苦笑 觀眾清唱打氣 (22:00)

鄭中基今晚為一連3場《Drive In Ultra—WEE are Ronald Cheng鄭中基自駕演唱會2021》尾場演出，雖然天公不作美，又風又雨，但無阻觀眾熱情，穿著大會派發的雨褸冒雨看騷。

鄭中基唱《我代你哭》唱到中段時，未知是否受天雨影響，台上音響設備突然無聲，在升降台上的鄭中基露出尷尬笑容，掩面再向台下觀眾耍冧，並合十兼做口型叫觀眾：「等等。」期間不時鞠躬講不好意思，台下的老婆，一對仔女做出心心手勢，和觀眾一起為鄭中基加油。擾攘近3分鐘，設備開始恢復通電，鄭中基最後清唱完成首歌，他笑說：「不好意思，我們都不想，盡快繼續，但琴還未有聲音，多謝大家還未講粗口，多謝你們！」台下觀眾不斷歡呼：「清唱！」鄭中基即唱出《青春痘》補償。之後設備回復正常後，演唱會繼續進行。

但隔2首歌，唱到《無賴》時又再出意外，先是耳機冇聲，再度咪高峰無聲，鄭中基無奈在台上跪低苦笑，台下觀眾自發清唱為台上的鄭中基打氣，3分鐘後，雖然耳機仍然無聲，但咪高峰有聲，鄭中基表示不要緊，決定繼續唱，以鋼琴伴奏完成，台下報以熱烈掌聲。他唱完《無賴》後說：「對唔住，唔好意思。」

（即時娛樂）