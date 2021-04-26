重提「刀削面」｜胡鴻鈞對負評不知所措：我唔係成仙成佛 (11:09)

胡鴻鈞（Hubert）日前接受許文軒主持的《StarTalk》訪問，談到新歌《整親》感受。談到新歌題材帶點自嘲成分，當中歌詞更加提到「刀削面」，Hubert説：「呢首歌係總括我入行至今，外界對我嘅評語，有好有唔好，經歷咗咁多年，到呢刻再次面對，喺自己心態上嘅轉變，從而帶出正能量畀大家。今年推出嘅歌曲會係講自己經歷過嘅事，好想推出一張概念專輯，完全記錄自己，剖白胡鴻鈞究竟係咩人。」

談到是否完全看透昔日負評時，Hubert說：「我唔係成仙成佛，對所有評論冇感受就假，之前面對負面評論時，可能會不知所措，唔知點面對，一定會有情緖，所以依家要學懂平衡，識得用樂觀心態面對。」

新歌曲風有別於過往的慘情歌風格，Hubert説：「其實今年想跳出框框，自己都唔甘於只係唱慢歌，希望透過歌曲畀樂迷知道我其他嘅可能性，或者有一日我都能夠變成跳唱歌手或者Rapper。我覺得跳舞會令自信多咗，更加認識自己，之前睇電視見到鄭欣宜又跳又唱，畫面佢好震撼，好吸睛，我直頭拎住碗飯，食食吓呆咗咁睇，但依家我同佢跳舞嘅距離仲差太遠。」

（即時娛樂）