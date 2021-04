next

最佳電影:《浪跡天地》

最佳導演:趙婷《浪跡天地》

最佳男主角:安東尼鶴健士《爸爸可否不要老》

最佳女主角:法蘭西絲麥杜文《浪跡天地》

最佳男配角:丹尼爾卡魯亞《Judas and the Black Messiah》

最佳女配角:尹汝貞《農情家園》

最佳改編劇本:《爸爸可否不要老》

最佳原創劇本:《超犀女王》

最佳動畫:《靈魂奇遇記》

最佳國際電影:《醉美的一課》

最佳紀錄片:《我的八爪魚老師》

最佳紀錄短片:《Colette》

最佳攝影:《曼克》

最佳剪接:《靜寂的鼓手》

最佳服裝設計:《藍調天后》

最佳化妝及髮型:《藍調天后》

最佳佈景設計:《曼克》

最佳音響:《靜寂的鼓手》

最佳視覺效果:《天能》

最佳配樂:《靈魂奇遇記》

最佳主題曲:Fight for You《Judas and the Black Messiah》

最佳動畫短片:《If Anything Happens I Love You》

最佳短片:《陌路雙逢》(Two Distant Strangers)

(即時娛樂)