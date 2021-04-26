風雨下完成個唱 鄭中基贈飛予基層家庭睇騷：開心就好 (11:55)

鄭中基昨晚在風雨下完成最後一場戶外演唱會，開騷期間雖然雨勢頗大，但無阻觀眾熱情，尾場嘉賓是黃貫中，鄭中基說：「這個嘉賓是我搵的，我出道都是聽他們的歌曲，經常在想如果有機會跟他同台演出就好了。」兩人之後合唱《想你》。

Encore時，鄭中基衷心感激在場的觀眾，大風大雨又停電幾次都不走，到點歌環節，他親自挑選《三生有幸》送給太太余思敏，對方以心心手勢回應，大曬恩愛。鄭中基感性說：「疫情下不知能做到什麼，知大家喜歡看我搞笑，所以開網上頻道，每星期拍片給大家看，帶歡樂給大家，之後就去了拍劇。」他在感激同事時，更一度流淚，他說：「因頻道只得我們3個做，亦多謝太太支持我做想做的事，對不起，我不該講那麼多令大家淋雨。」

鄭中基完騷後受訪，表示第一次在香港舉行戶外演唱會，很多東西都是初次嘗試，過程難忘。他表示沒預計過會斷電，要多謝所有工作人員解決問題，幸好只是音響器材跳掣，全部能如常運作。今次落雨斷電經歷，並無嚇怕鄭中基，透露有機會開Part2，若下次有多點時間準備，相信會做得更好，笑指揀一個不是雨季又不是冬季的時間開騷。

談到有慈善團體在社交網公開多謝他贈票？鄭中基稱這段時間看了很多新聞，香港有很多比較弱勢及基層家庭，可能成世都沒機會看到演唱會，所以想請他們帶同小朋友來看，他說：「開心就好，都是希望大家開心，做到多少就多少，以後都會盡量做。」工作人員則補充是次贈飛有8間機構受惠，3場合共送出超過1500張飛。

相關新聞：落雨音響故障無聲 鄭中基跪地苦笑 觀眾清唱打氣

（即時娛樂）