劇透︱宋仲基設局 澤演入獄 《文森佐》收視創新高 (15:42)

《太陽的後裔》宋仲基、《浪漫的體質》全汝彬、2PM澤演合演的韓國有線頻道tvN新劇《黑道律師文森佐》，昨晚播第18集，講到宋仲基與奸商巴別集團副社長郭東延，在滑冰場持槍對峙，宋仲基更被國際刑警包圍，接着中搶倒下。原來宋仲基早與郭東延夾計，前者扮中槍倒下後，趁機捉住其中一名國際刑警，再利用自己手上的證據，洗脫嫌疑。

宋仲基之後多次安排錦加大廈租戶化身黑衣人，偷襲巴別集團主腦澤演，再威嚇友像律師行的趙漢哲，游說澤演以逃稅引檢方扣押，留在獄中，避開宋仲基的死亡威嚇。澤演為了保命別無選擇，只好入獄「避風頭」，宋仲基此時拿出更多證據提出訴訟，讓澤演在短時間之內無法出獄。

與此同時，宋仲基在意大利的黑手黨家族成員來到韓國，稱家族正面臨危機，要求宋仲基返回意大利協助。於是宋仲基計劃前往意大利兩星期，錦加大廈等人均大表不捨。

另一方面，總統候選人李璟榮得悉錦加大廈地下暗藏金條及政商界犯罪資料。於是派手下設法打開金庫，但金庫早已清空，這些手下在錦加大廈搗亂之際，宋仲基從機場折返錦加大廈。

昨晚第18集收視為12.28%，較上一集10.96%上升，最高瞬間達13.4%，成為開播以來新高。香港觀眾可透過影視串流平台Netflix同步收看。

（即時娛樂）