考有Feel之打交實錄 姜濤出動「奪命鉸剪腳」反擊阿Dee (17:21)

姜濤和阿Dee玩到癲，小儀則爭取時間跟他們自拍。（Ig影片截圖）

姜濤和阿Dee無論在鏡頭前和鏡頭後都打不停，場面搞笑。（Ig影片截圖）

由阮小儀、黃奕晨和呂爵安主持的遊戲節目《考有Feel》，今個星期播出最後5集，MIRROR和ERROR成員在節目中玩得夠癲夠放，就連平時溫文的姜濤亦放下偶像包袱，將暗藏的「獸性」激發出來，尤其對住ERROR成員何啟華（阿Dee）更是死纏不休。

小儀在社交網貼出多條名為「打交實錄」花絮片段，姜濤和阿Dee除了在節目混戰外，鏡頭後二人仍然未肯收手，就算工作人員已收拾細軟，兩個大男孩繼續打不停，十分搞笑。

姜濤主動出手鎖住阿Dee，他解釋：「先下手為強。」期間兩人稍事小休，姜濤要回氣兼儲氣，但阿Dee不停撩姜濤，他們又再摟作一團，姜濤用咬功噬阿Dee膊頭，又插他的鼻，之後阿Dee捉住姜濤隻腳扮彈結他，甚至除掉姜濤隻鞋，姜濤轉用「襪攻」及「奪命鉸剪腳」反擊阿Dee，令阿Dee動彈不得，阿Dee則用手指篤姜濤屁股，場面爆笑。

小儀留言說：「哈哈哈，真係控制唔到佢哋㗎！我只能夠叫過吓，睇頸、睇頸，同埋拍埋去影selfie之外，我冇咩好做到㗎！」

張敬軒看完片段後，在小儀的Ig留言笑指：「黐線，呢兩條友仔。」小儀則回覆：「係，黐得好渾沌，但好可愛。」有網民笑指期待軒仔打埋一份，軒仔則搞笑稱：「我諗諗先，姜B好難打得落手。」

（即時娛樂）