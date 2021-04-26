滕麗名憶電視城驚嚇事件 白彪瞓屍箱嚇到毛管戙 (19:15)

滕麗名、白彪和康華亮相節目《師父有請》，大談圈中靈異事件。康華表示初入行時不太信邪，慢慢遇到不少撞板經驗，並發生靈異事件，她說：「我剛入行到內地拍旅遊節目，貴州有個山頭安置骨灰，當時咩都唔識又唔明，個山頭係安放成條村屍體，我都唔明點解要去拍？來回11個鐘頭，入到去大家都唔信邪，加上當地人無準備，所以冇拜神。」

康華憶述當時男主持不適要送院，連走路都有困難，餘下的拍攝由她應付，但她隨後返港也要入院，她說：「我諗我哋入去前冇打招呼，冇講『唔好意思』，個男主持返香港冇幾耐，佢就已經冇做呢行，當時佢病到神智有啲唔清醒，成日自己同自己講嘢，好彩我之後返香港有拜神。」

主持麥玲玲指白彪哥有關刀眉，作為武打出身的人殺氣較大，彪哥稱瞓棺材都不怕，反而曾經瞓過停屍間的屍箱，當時櫃門一關上，耳仔頓時嗡嗡聲兼毛管戙。他表示曾經在中環義莊取景拍攝，現場有百幾副棺材，部分更有先人在內，他說：「義莊負責人已經話，拍攝唔緊要，唔好跨過啲棺材就可以，但我哋要拍追逐戲，就係要跳棺材，仲曾經幾乎踢冧，有日落雨，義莊一條長走廊，我路經時候突然有擔幡追住我，點知原來係隻雀仔飛起郁到個擔幡，當時畀佢嚇死。」

滕麗名形容自己對靈界事物，由強烈天線變成現時已經關門，她憶起電視城錄影廠的驚嚇事件，她說：「拍《真情》年代，8至9廠附近個廁所好猛，話（靈體）好多年前邵氏年代已經喺度，當年成日通宵拍攝，男女廁黐住喺隔籬，但女廁塊鏡永遠都係滴水，男廁塊鏡永遠都係乾。」

她表示有次拍另一部劇，剛好遇着服裝間關上門，一向服裝間有好大個觀音像對住廁所，她不以為然照入洗手間洗手，沒想到看到鏡中還有另一人，但她身邊卻沒有人，她說：「邵氏真係好猛，我每逢初一、十五就會見到有人拎住火盆去拜塊鏡。曾經喺凌晨2點開工準備埋尾，收音師話聽到有人吹口哨，咁就閂廠門啦，點知都係有聲，咁大家就話不如大聲少少就盡快收廠啦，後來係有人喺我耳邊吹。咁我都算啦唔想理，點知隔籬廠係張家輝開緊《騙中傳奇》，佢又喺度嗌救命，當時未到佢，佢大叫『有人喺我耳邊吹口哨呀』，呢單都幾爆，因為我哋兩個廠中間仲有化妝間，根本唔會係通到聲。」

阿滕表示北上拍戲期間，遇到大大小小靈異事件，由於環境不能夠改變，唯有嘗試去跟靈體做朋友，她說：「北京拍劇半年，入房第一日已知有事，日日都唔畀我開鎖匙，直至我要講『Hello 我哋返嚟喇』就開到門，我開燈佢就熄燈，夏天幫我閂冷氣，冬天幫我開冷氣，電視較大細聲，佢冇乜傷害我，咪大家以禮相待。有日真係好嬲，凌晨3、4點已經好攰，快快脆勁大力敲門，點知原來敲錯門，我同助手即走。」

白彪稱最近一次是他在菲律賓拍戲時遇上「驅魔人」事件，當時有位18、19歲女孩子的特約演員，突然企身瞪大眼，跳過一幅矮牆，不斷用英文叫不要碰她，甚至講粗口，他說：「當時佢雙眼翻起咗，見唔到佢眼珠，4個工作人員夾住佢，都被佢揈到彈開，我仲以為佢做戲，佢一踢連腳甲都反埋，真係毛管戙。有軍人保安即刻退3粒子彈出嚟夾佢手指，點知佢嘔啲綠色嘢出嚟，後來即刻叫巫醫搞先無事。」

（即時娛樂）