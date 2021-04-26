後悔接種疫苗｜囝囝幼稚園老師確診 林芊妤全家做檢測：結果呈陰性沒事 (21:02)

【今日直擊】林芊妤（Coffee）今日現身新城，為節目《開心大派對》擔任嘉賓，分享做媽媽的經歷。Coffee早前透露發現懷孕不久便自然流產，她表示希望藉此勉勵同路人做瑜伽復康。Coffee流產前曾接種新型冠狀病毒疫苗，有指她或因而出事？她平靜的說：「我和老公等了兩年仍未有BB，就打算先接種疫苗，讓之後生育計劃更安全，沒想到打針後才發現有BB，過了兩日就流產。我問過醫生，有四成早期流產的婦女也不知原因，可能是胚胎問題，又可能打針影響免疫力也不出奇，我不可以歸咎任何方面，公平一點，不評論了。」不過，Coffee承認有後悔接種疫苗，「早知道有了BB就不會接種，但打完針再計劃生BB是會有信心一點，之前蝕了一次（流產）。兩星期前我完成第二針，老公都一齊打，希望有防禦更安心。我不是推薦大家打疫苗，我只是為自己和小朋友而做，因為常要出來工作見人」。

Coffee兒子翟德彥（伯伯）就讀的幼稚園上周三有老師確診，她和家人即時在家做快速檢測，結果全部呈陰性沒事，現時學校停課14天，囝囝每日都留在家中。她相信自己近日不適，是忙於開會籌備推出瑜伽服裝，回家又要湊仔所致。

（即時娛樂）