要去銀行提款｜住院半年消瘦不少 余慕蓮：執返條命仔已感恩 (22:10)

83歲的余慕蓮（魚毛）住院接近半年，今天終獲醫生批准出院。魚毛返家後接受車淑梅電話訪問，聲沙沙的她興奮表示，返到屋企好開心，不用像住院時經常瞓牀，印傭幫她沖涼、洗頭、剪手甲及腳甲，直言舒服晒，因她已半年沒剪腳甲。說到她消瘦不少，魚毛稱：「半年喎，執返條命仔已經好感恩，我驚住唔出得嚟。」魚毛又解釋為何不讓人接她出院，「第一，醫生話疫症犀利，又有變種，佢話我啱啱好番，身體弱，驚我接觸外界嘅人會感染，今日幾多人喺醫院門口，我只可以同佢哋揮手，醫生唔畀我同佢哋講嘢，啱啱先出院，身體仲好弱，唔好叫人去我屋企，電話訪問冇所謂，盡量少出街，一定要戴口罩」。

雖然醫生叮囑魚毛減少外出，但她明天要去銀行提款︰「我要去銀行攞錢，使晒啲錢，聽日搵人用輪椅推我去銀行，我啲錢使晒，我要出糧畀印傭、伙食，仲要畀管理費。」問到出院後最想吃什麼時，她表示現在不能吃太補的食物，煲些豬肉湯、番茄薯仔牛肉或者魚湯。

魚毛又感謝各界關心，「我好感恩，我諗住出唔到嚟，因為做咗大手術，喉嚨開咗個窿。（依家冇事？）我諗住出嚟都要插喉，點知依家拔晒喉，個窿都埋咗口。我初初諗住插喉用氧氣，好感恩」。她多謝家燕姐常致電問候，米雪又介紹印傭給她，讚這個新聘請的印傭純品又勤力，不像之前那個只顧住玩。

她透露出院時已寫感謝卡，多謝醫生、護士幫她清潔及換片，現在日間已不需要用尿片，但夜晚仍要用，「因為瞓咗半年牀，驚發夢仲喺張牀，嗰時咪大劑」。魚毛又指醫生叫印傭陪她行多點，故買了輪椅、單車做腳部運動，望可改善腳部乏力問題。魚毛再次感謝一班關心她的朋友：「我依家已經安全返咗屋企，你哋唔使擔心，多謝你哋咁多年都記得我，我好開心返到自己屋企，我希望快啲可以站起來。」

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（即時娛樂）