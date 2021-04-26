影帝致電鼓勵｜陳積榮癌細胞極速擴散 化療成功率僅四成 淚謝家人照顧 (23:50)

現年38歲的無綫前藝員陳積榮（Jeff），去年患上第4期肺癌，雖然之後有擴散迹象，但他積極面對，今年3月入院接受第一次化療。Jeff近日接受《東張西望》訪問，主持人容羨媛登門拜訪，見他消瘦不少及甩髮，並透露自己的情況幾嚴重，「我當然想好番晒，但知道未必有咁嘅可能」。他又形容之前瘦得像外星人，「肚脹脹哋，手腳又瘦，呢幾日肥番啲」。

Jeff稱就算接受化療，成功機會也不高，只得四成左右，「醫生同我講，標靶藥對我嚟講冇乜用，當時肺部有一半已變白，所以提議馬上做化療」。他坦言當時接受化療很辛苦，「除肺部花之外，癌細胞極速擴散，包括膊頭、手臂、肚位置都有腫瘤。醫院嗰段時間不能探病，所以第一次做化療好辛苦，因為成日瞓喺醫院，屋企人又見唔到，只可以喺門口攞嘢畀我，或者FaceTime傾一陣。嗰陣時好唔開心，我覺得復元得好慢，日日同醫生講幾時走得，幾時可以出院」。Jeff已不禁眼濕濕，當說到家人無微不至照顧、朋友的支持，他更激動落淚說：「以前唔會覺得家人可以咁照顧你，原來屋企人嘅照顧，係好重要、好有力量！」

他自言很幸福，因為得到很多人幫助，有開名的及暗裏幫忙的，當中包括一線藝人致電慰問他，更估不到的，突然有一位影帝致電鼓勵他說「冇事嘅」，令Jeff十分感動，亦視之為一大鼓勵。雖然被病魔折磨，但他對演藝事業仍充滿熱情，希望痊癒後會有一部對得住自己的作品。

訪問當日，跟Jeff同是第20期藝員訓練班的同事孫慧雪、謝珊珊和鄧永健都有出現，3人更跟主持人容羨媛送上擁抱為Jeff打氣。

（即時娛樂）