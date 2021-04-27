古天樂林家棟聯手提攜新世代 林家熙楊偲泳林婷拍住上 (14:09)

林家棟和古天樂聯手提攜新世代，楊偲泳﹑林婷和林家熙拍住上合演新戲《惡行之外》。（大會提供）

由兩大影帝古天樂（古仔）、林家棟主演，新晉導演郭文奇執導的電影《惡行之外》，近日舉行開鏡拜神儀式。古仔和家棟率領一眾實力派演員包括張繼聰、王敏奕（Venus）、車婉婉、孫佳君，以及生力軍演員林家熙（Locker）、楊偲泳、林婷、陳紫萱、鄧月平等出席，而林嘉欣亦在片中特別演出。

古仔、家棟在《惡》中同樣飾演父親，各自為了自己子女的生死，展開血淚交織正面交鋒。古仔透露：「今次我的角色，要為我的女兒報仇，家棟就為個仔擋，勢成水火。」

近日在社交平台《試當真》人氣急升的林家熙（Locker），戲中演林家棟與車婉婉兒子。今次與同門師妹楊偲泳、林婷齊拍攝，Locker說：「我們本來都好熟，大家知道有份一起演這部戲時，已為劇本做定功課。」

Locker感激古仔給予不少機會新人，在旁聽着的家棟突然展現父愛問Locker：「老竇緊要，還是老闆（古仔）緊要？」Locker識趣地回答：「老竇！」

第一次參與電影演出的林婷，戲中飾演一位自小患有小兒麻痹症的女生。開鏡當天便立刻投入拍攝，且要面對演父親的古仔，不過林婷表現淡定，順利完成首天演出。

張繼聰、王敏奕在戲中演古仔警隊拍檔，孫佳君演經常吸毒的母親，全程處於情緒高漲狀態。阿聰和Venus被問到有沒有興趣自薦唱主題曲，他們笑說：「我哋有『我最喜愛的男歌手』喺到，點同古仔爭呀！除非有5至6首插曲，我哋先有機會分到一小段唱。」

（即時娛樂）