樂迷集氣成功 KOLOR個唱宣布加場 首次挑戰四面台 (18:08)

成軍15年的樂隊KOLOR將於5月29日，首次在九展STAR HALL舉行《KOLOR IS LIVE 2021》演唱會，早前優先訂購及公開發售門票反應熱烈，門票開售不久已被秒殺，歌迷紛紛在社交網留言「跪求加場」、「卡拿樂迷訴求係咩呀？係加場，加場同埋加場呀」、「我由Live Tour一直睇，連睇兩晚蒲吧，又追到去黃金海岸、赤柱，開親concert都有睇，我唔想今次斷纜」等，KOLOR則回應：「幫緊你，幫緊你」。

為報答樂迷支持及集氣，KOLOR與主辦商宣布加開5月30日一場，加場門票將於明天（28日）早上10時公開發售。

KOLOR於2005年成立，樂隊成員包括主音Sammy（蘇浩才）、結他手Robin（羅灝斌）、低音結他手SingZ（謝日昇）及鼓手Michael（朱偉初）。是次演唱會以「KOLOR IS LIVE」為主題，LIVE是「生存」、「活着」、「現場」的意思，2020年香港人面對接踵而來難關，現場演出活動亦全面叫停，近日疫情略有好轉，KOLOR亦希望透過演唱會為大家打打氣，珍惜每個得來不易的演出。

為了拉近大家距離，KOLOR首度挑戰四面台，讓觀眾感受4子汗水和熱情。Sammy興奮説：「應該幾刺激，可以同樂迷近距離接觸，相信氣氛一定會好澎湃！」因去年是KOLOR創立15周年，這次演唱會舞台也特別造成XV形（即羅馬數字「15」），來延續這個具紀念性日子。

（即時娛樂）