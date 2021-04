陳自瑤(YoYo)和王浩信的女兒王靖喬9歲生日,YoYo在社交網貼了相片和影片,為囡囡慶祝生日。廿四孝媽咪YoYo為女兒準備「Happy Birthday QQ」字樣的氣球,她還留言:「Happy birthday to my little angel!love you so much!」黃翠如、蕭正楠、陳凱琳、姚子羚、陳山聰、楊秀惠、陳敏之、吳若希、馬天佑、岑杏賢、張達倫等,都有畀Like或留言祝喬喬生日快樂。然而無論在照片還是短片,都未見王浩信蹤影,該相片已貼了逾4小時,亦未見王浩信畀Like或留言祝福;而王浩信的Ig自2月26日後,已沒有更新達兩個月,微博亦沒有更新逾月。

(即時娛樂)