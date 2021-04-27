形容吳少芳正能量爆燈 張潤衡：她戴上哈哈笑樣子面具跟大家道別 (21:38)

前女子組合Face To Face成員吳少芳（Jodi）因癌症病逝，終年54歲，今日於循道衞理聯合教會國際禮拜堂舉行安息禮。Jodi於1992年遇上嚴重車禍，導致四肢癱瘓，呼吸及聲帶均受影響，自此靠輪椅代步，但她積極樂觀面對，更不時出席講座希望帶出正能量；想不到，Jodi連道別的方式亦非常特別，她戴了一個伸舌頭的哈哈笑樣子面具，逗來送別她的人歡喜。

曾跟Jodi合作主持港台節目《活在有情天》、八仙嶺大火生還者張潤衡，今日出席了Jodi的安息禮，他事後在社交平台撰文表示很欣賞Jodi這位生命鬥士，「今天特別取了半天假來出席Jodi的安息禮拜，也是我在過去兩星期內出席的第三個喪禮。還好，在我的日程表中未有第四個。我不敢說自己和Jodi非常close，但我覺得自己真係非常欣賞和喜歡她！這一點真係從流下來的眼淚中感受到。話晒大家都屬於『生命鬥士』群體，佢係我非常欣賞的生命鬥士！講真！佢堅係正能量爆燈！見親佢都會好快樂，好舒服！佢真係一個無時無刻都為人設想既大姐姐！今天在瞻仰遺容的時候，Jodi用了一個非常特別和驚喜的方式來跟大家道別。佢竟然帶（戴）上了一個伸舌頭的哈哈笑樣子面具。我心裏忍不住暗罵一句：『Jodi！你搞乜嘢啊？』然後，在眼淚仍然在眼眶裏湧出的時候，嘴巴在口罩裡笑出來了。連道別時也要氹大家歡喜，Jodi，妳真係諗得好周到。我想講，我真係非常之感恩能夠同你做咗八年同事！我曾經覺得《活在有晴天》這個節目名非常之娘！而你卻有讓大家的心情變晴天的能力。安息禮拜完結後，我竟然一個人入咗一間咖啡室坐咗一陣，讓心情平復下來。拜拜，Jodi Ng姐姐。」

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（即時娛樂）