【今晚直擊】衛蘭曾被指跟盧宛茵「撞樣」,早前盧宛茵於節目《開心大綜藝》化身「米蘭」模仿衛蘭唱歌,對於再次被惡搞,衛蘭今日錄影《勁歌金曲》時大方表示不介意,覺得盧宛茵神態扮得很似,但唱歌卻有點不似。

談到新歌《It's OK To Be Sad》,衛蘭自言雖然大家常覺得她很開心,其實她也有不開心及感到恐懼的時候,例如擔心事業、無工作或唱歌唱得不好等,更自爆曾有輕生念頭,感恩身邊有朋友和妹妹陪伴及開解,後來發現自己所擔心的都是多餘。

(即時娛樂)