東方昇嬉水區當露天浴場 康文署：研究採取法律行動追究 (23:35)

「100毛」旗下藝人東方昇（王嘉偉）於4月24日下午帶同冲涼用品，到造價5000萬元的觀塘海濱音樂噴泉的嬉水區，脫去上衣、穿著泳裝的他，用沐浴露「冲涼」作網上直播。「100毛」Facebook專頁以「直擊沐浴巨星 東方昇 親臨觀塘半億噴水小白象沖涼洗刷佢嘅大白象」形容，又說：「用咗咁多錢，沐浴巨星東方昇決定物盡其用，喺呢座佢都有份出錢起嘅噴水小白象冲涼！」

東方昇在直播片段說要將音樂噴泉的嬉水區作為他的露天浴場，用到盡。他在嬉水區玩了一陣便有工作人員上前阻止，也有圍觀市民指摘他不應該在該處冲涼。當日康文署就事件回應傳媒，稱有市民在嬉水區使用梘液，已圍封有關範圍清潔，並提醒市民使用遊樂場地設施時要著重公德。東方昇在Facebook回應：「等陣先，不點名喎，唔好咁誇獎我，未必係我嘅。」又說：「最後一句，公德自在人心yeah！」

昨日（26日）康文署表示，觀塘海濱音樂噴泉池水懷疑受梘液影響，導致大量泡沫出現，現已關閉以排走池水及進行徹底清潔，噴泉表演亦將暫停，直至另行通告。今晚康文署發聲明：「就觀塘海濱花園音樂噴泉及互動嬉水區近日有人在範圍內作出行為不當及使用梘液的行為，康樂及文化事務署（康文署）今日（四月二十七日）作出以下聲明：

康文署正關閉音樂噴泉及互動嬉水區以進行徹底清潔，並研究向有關人士採取法律行動以追究責任。

康文署提醒市民，根據第132BC章《遊樂場地規例》，當任何人在遊樂場地內時，不得作出擾亂秩序及不雅的行為，而衣著方面則須恰當；任何人不得在遊樂場地內妨礙、騷擾或煩擾任何其他正在恰當地使用該遊樂場地的人；任何人不得在任何用作美化環境的湖、池塘、溪澗或水中沐浴、涉水或洗濯。任何人違反條例，可被判處罰款2000元及監禁14天。」

「100毛」的「腦細」林日曦昨日在fb留言稱，雖然自己與同事也不喜歡方東昇經常借意露胸，又說：「但你哋放心啦…萬一佢有乜嘢事嘅話，我哋都實撐佢嘅，唔講咁多喇，我去返part-time賺定啲錢先。」

（即時娛樂）