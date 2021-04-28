疫下創作音樂獲外國音樂人賞識 劉祖兒相隔30年再出唱片 (22:22)

曾於1990年代加入樂壇的劉祖兒（Joi)，憑歌曲《喜歡我》而為人認識，當年推出首張同名唱片更獲得金唱片，可惜因自覺不適合娛樂圈，只在樂壇閃現兩年便銷聲匿迹。雖然已離開樂壇多年，近年轉做美容學校，不過他閒時也玩音樂，早前因疫情「停業」，留在家中創作不同音樂作品打發時間，豈料其創作獲外國音樂人賞識，為他推出純跳舞音樂大碟《3 UR Mind》，更於德國、英國及日本等地發行。

對於作品能衝出國際，劉祖兒又驚又喜︰「疫情令我多時間玩音樂，起初只係諗住消磨時間，估唔到作品有人喜歡，仲要係外國人鍾意，初時知道有人對我啲歌有興趣，以為係講笑，估唔到係真嘅。」劉祖兒透露老婆一口氣從外國買了100隻唱片寄回香港，送給身邊朋友，他說︰「起初都唔知佢有買，到一箱嘢送到屋企，先知原來佢買咗咁多返嚟，佢話係我人生第2次出唱片，仲要相隔30年，好有紀念價值！」

今次的作品不僅在外國獲好評，不少外國及日本音樂平台均有報道，連香港DJ梁兆輝於晚上主持的音樂節目亦播了他的作品，更以「電音Architect（電音建築師）」來形容他，大讚他的作品達國際水平。劉祖兒說︰「好開心大家欣賞我的作品，自己唔敢話達到國際級水平，只係將自己鍾意嘅元素放入音樂作品。當晚揸緊車返屋企，聽到收音機節目播自己作品，當然開心啦！」

（即時娛樂）