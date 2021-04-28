莊韻澄爆B仔「波子」好大食 三代同堂歡度母親節 (22:32)

莊韻澄表示待身體恢復後會再追個女兒，不過要看緣分。（鍾一虹攝）

【今晚直擊】莊韻澄（前名莊端兒）為老公呂成忠（Joe）誕下兒子「波子」呂崇滈，剛坐完月的她今晚出關，到荃灣主持百貨店直播騷，新手媽咪分享湊仔樂：「波子剛滿月已10磅重，他好大食，所以我趕住要奶粉錢，不過暫時跟波子分開，好掛住他，本來想過帶他出街，但疫情期間，他太細個、食完奶瞓緊覺，所以打消念頭。」

她表示成為新手媽媽，發現不停餵奶照顧初生嬰孩，是件非常疲累的事，經常不夠休息，體會到母愛偉大，「做媽媽好偉大，我現在更懂得孝順，過兩星期母親節，今年母親節打算跟波子和媽媽三代同堂一起過節」。

她表示囝囝暫時不算難湊，B仔滿月已戒夜奶，現在只是肚餓時，才會扭計要求食奶：「我沒有請陪月，自己湊仔幾開心，不會錯過跟波子相處的時間。媽媽本來定居澳洲，但因疫情暫時留港，自從波子出世，她經常可以湊孫都好開心，現在不捨得回去。」

莊韻澄指剖腹產子後有傷口，不方便做彎身動作，又大讚老公體貼，放下工作幫手餵奶、換片、替波子冲涼：「產後我試過情緒波動，照鏡見到自己又肥又腫就喊到失控，老公會攬住我，讓我釋放出來。」她又透露希望身體恢復後，再追個女，但一切要看緣分。

（即時娛樂）